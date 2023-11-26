عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة و6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطقكما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب
ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف،
والحدود الشمالية.
ضباب على 6 مناطقفي حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك
المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة
15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.