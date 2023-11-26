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عاجل.. إنذار برتقالي من ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه المناطق لـ9 صباحًا

ضباب
ضباب كثيف يسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون البرتقالي على عدة مناطق في المملكة، يسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم.اضافة اعلان

ضباب كثيف على 5 مناطق

وبين المركز أن هذه الحالة تكون على هذه المناطق:
- منطقة الحدود الشمالية، وتشمل محافظات: العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر.
- المنطقة الشرقية، وتشمل محافظات: الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق.
- منطقة القصيم، وتشمل محافظات: الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء.
- منطقة حائل، وتشمل محافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق.
- منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات: الطائف، أضم، ميسان.

أمطار غزيرة

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف".
2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

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