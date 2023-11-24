تحذير عاجل.. إنذار برتقالي على "الباحة" من أمطار حتى 8 مساءً

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة.

وأضاف المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة هي رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. اضافة اعلان





10 محافظات تتأثر بالأمطار



سيول ورياح نشطة على الشرقية



أمطار على 5 مناطق



تكوّن الضباب على 7 مناطق



وأوضح أن هذه التأثيرات تشمل محافظات الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، خلوة.وقال إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.وكام المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.