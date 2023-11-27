عاجل.. ضباب كثيف يحجب الرؤية بمنطقة مكة حتى هذه الساعة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا
باللون البرتقالي على منطقة مكة المكرمة، من ضباب كثيف يسبب شبه انعدام في مدى
الرؤية الأفقية (1 - 3) كم.
الضباب يستمر حتى 8 صباحًاوبين المركز أن هذه الحالة تكون على محافظات: أضم،
الطائف، ميسان.
وأوضح أن بداية هذا الإنذار من الساعة الأولى من صباح هذا اليوم، ويستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
الإنذار البرتقالي - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #الطائف #ميسان— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 26, 2023
للتفاصيل https://t.co/JkKWY3qcfS #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/EU4p7mw0pl
أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطقوكان المركز قد توقع، أمس الأحد، في تقريره عن حالة
الطقس، بمشيئة الله تعالى، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.