عاجل.. ضباب كثيف يحجب الرؤية بمنطقة مكة حتى هذه الساعة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون البرتقالي على منطقة مكة المكرمة، من ضباب كثيف يسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم. اضافة اعلان





الضباب يستمر حتى 8 صباحًا



أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق



ضباب على 6 مناطق



وبين المركز أن هذه الحالة تكون على محافظات: أضم، الطائف، ميسان.وأوضح أن بداية هذا الإنذار من الساعة الأولى من صباح هذا اليوم، ويستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وكان المركز قد توقع، أمس الأحد، في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطقكما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.