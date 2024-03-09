تأسيس صندوق عقاري في المدينة بـ150 مليون ريال بمرحلته الأولى

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أعلنت شركة عنوان الاستثمار العقارية، عن تأسيس صندوق "ذات النخل" العقاري بالتعاون مع شركة أصول وبخيت الاستثمارية في المدينة المنورة.





تأسيس صندوق عقاري في المدينة بـ150 مليون ريال



تحقيق جودة الحياة في المدينة



بمبلغ يتجاوز حجم المرحلة الأولى منه 150 مليون ريال، بهدف تطوير البنية التحتية لأرض مشروع الصندوق التي تتجاوز مساحتها 130 ألف متر مربع.وأوضح عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله المشعل، أن حجم الاستثمارات للبنية الفوقية والوحدات متعددة الاستخدام بالمشروع تتجاوز مبلغ 700 مليون ريال وذلك لتقديم منتجات نوعية راقية تهدف إلى تعزيز المعروض من الوحدات العقارية التجارية والسكنية والمكتبية، التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتعزز مكانة المدينة المنورة في برامج الإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة من خلال تطوير الوحدات السكنية، والمتنزهات.وأفاد أن المشروع يعد باكورة المشاريع في المدينة المنورة التي ستحقق عناصر جودة الحياة وتنمية وتطوير منطقة المدينة المنورة.من جانبه أفاد عضو مجلس الإدارة سعيد باسمح أن هذا الاستثمار النوعي إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مكة المكرمة ومشروع أعالي الدرعية بمدينة الرياض تتميز تصاميمها بزيادة المساحات الخضراء والمحافظة على التنوعات والوظائف البيئية الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الهواء في المجمعات السكنية والتجارية التي تعمل الشركة على تطويرها.