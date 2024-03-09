السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تأسيس صندوق عقاري في المدينة بـ150 مليون ريال بمرحلته الأولى

تأسيس صندوق عقاري في المدينة المنورة
تأسيس صندوق عقاري في المدينة المنورة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة عنوان الاستثمار العقارية، عن تأسيس صندوق "ذات النخل" العقاري بالتعاون مع شركة أصول وبخيت الاستثمارية في المدينة المنورة.اضافة اعلان

تأسيس صندوق عقاري في المدينة بـ150 مليون ريال

بمبلغ يتجاوز حجم المرحلة الأولى منه 150 مليون ريال، بهدف تطوير البنية التحتية لأرض مشروع الصندوق التي تتجاوز مساحتها 130 ألف متر مربع.
 وأوضح عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله المشعل، أن حجم الاستثمارات للبنية الفوقية والوحدات متعددة الاستخدام بالمشروع تتجاوز مبلغ 700 مليون ريال وذلك لتقديم منتجات نوعية راقية تهدف إلى تعزيز المعروض من الوحدات العقارية التجارية والسكنية والمكتبية، التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتعزز مكانة المدينة المنورة في برامج الإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة من خلال تطوير الوحدات السكنية، والمتنزهات.

تحقيق جودة الحياة في المدينة

 وأفاد أن المشروع يعد باكورة المشاريع في المدينة المنورة التي ستحقق عناصر جودة الحياة وتنمية وتطوير منطقة المدينة المنورة.
 من جانبه أفاد عضو مجلس الإدارة سعيد باسمح أن هذا الاستثمار النوعي إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مكة المكرمة ومشروع أعالي الدرعية بمدينة الرياض تتميز تصاميمها بزيادة المساحات الخضراء والمحافظة على التنوعات والوظائف البيئية الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الهواء في المجمعات السكنية والتجارية التي تعمل الشركة على تطويرها.

اقرأ أيضا

رسميًا.. جامعة الحدود الشمالية تُحوّل الدراسة "عن بُعد" لهذه المحاضرات في رمضان

بالفيديو.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على الربع الخالي جنوب شبيطة

حملات مكثفة.. استمرار استهداف ومكافحة المخدرات بمناطق المملكة

عاجل.. أهم 10.. دعم ومنحة مالية لذوي الإعاقة وموعد صرف حساب المواطن لشهر مارس

تخدم سوق العمل.. 18 اتفاقية أبرمتها تكامل القابضة في مؤتمر ليب 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

Screenshot_15-2 12:27 ص السبت، 09 مارس 2024

حرس الحدود يُنقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة بينبع

ق5656565656565656565656565656565656 12:15 ص السبت، 09 مارس 2024

السبت 28 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

وزير النقل يدشن حملة طرق آمنة ومتميزة 3:31 م الأحد، 03 مارس 2024

وزير النقل يُدشن حملة "طرق آمنة ومتميزة" في نسختها الرابعة (صور)

أمطار غزيرة على عسير 3:13 ص السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. أمطار ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً