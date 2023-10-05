تصل لـ500 ألف ريال.. تعرف على غرامات مخالفات إنشاء خزان تجميع دون رخصة

أ أ

صنفت شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها الجديدة، مخالفات وغرامات مالية.

وذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارة شؤونها، دون الإخلال بالحقوق المعتبرة شرعًا. اضافة اعلان





تفصيل الغرامات



5 رخص جديدة



وتتضمن مخالفة إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة مالية تبدأ من 20.000 إلى 30.000 ألف ريال.وإنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وغرامتها تبدأ من 40.000 ريال إلى 50.000 ألف ريال.وإنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة الغرامة تبدأ من 300.000 إلى 400.000 ألف ريال.وإنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة الغرامة تبدأ من 400.000 إلى 500.000 ألف ريال.وعدم الالتزام باشتراطات ومواصفات المؤسسة العامة للري لإنشاء السد غرامته 200.000 إلى 300.000 ألف ريال.وكشفت شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، اعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 رخص جديدة تشمل:1 - رخص إنشاء السدود السطحية.2 - ورخص إنشاء السدود الجوفية.3 - ورخص إنشاء البركة.4 - ورخص إنشاء البحيرات الجبلية.5 - ورخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.واشترط النظام الجديد اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.