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"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

أمطار المملكة 7
هطول أمطار على مكة و3 مناطق
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وزخات من البرد على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد.
مضيفًا أنها تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

رياح متربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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