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تشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة بين "الاستثمارات العامة" ومجموعة stc

تشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة
تشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة
أ أ
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 أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة الاتصالات السعودية "مجموعة stc" اليوم، عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي سيستحوذ عبرها الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال) من مجموعة stc.اضافة اعلان

تشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة

 وبحسب الاتفاقيات، سيقوم كل من الصندوق ومجموعة stc، بدمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار (والتي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية) في كيان مدمج جديد ليكون أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات، وبذلك سيمتلك الصندوق حصة 54% من الكيان المدمج الجديد، بينما ستمتلك مجموعة stc حصة 43.1% منها، في حين سيحتفظ ملاّك الأقلية في شركة لتيس الذهبية للاستثمار برأس المال المصدر المتبقي من الكيان.
 ويتوقع اكتمال الصفقات في النصف الثاني من 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية، واستيفاء شروط الاتفاقيات.

مستقبل رقمي أكثر ترابطاً

 وأكد مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، أن إعلان الاتفاقيات خطوة مهمة لقطاع الاتصالات في المملكة والمنطقة ككل، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين أصول شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار، ستبنى قاعدة تكاملية لقطاع الاتصالات للازدهار وتوفير خدمة أفضل للعملاء تتيح المزيد من الترابط للأعمال والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030، مبيناً أن الاتفاقيات ستتيح المضي قُدما نحو مستقبل رقمي أكثر ترابطاً.

تحقيق النمو وزيادة عوائد المسهمين

 من جانبه عد الرئيس التنفيذي للاستثمار لمجموعة stc معتز العنقري، الصفقة جزءاً من جهود مجموعة stc المستمرة لتحقيق النمو وزيادة عوائد المسهمين بأفضل السبل المستدامة، من خلال تدوير رأس المال مع الاحتفاظ بحصص في أصول الإستراتيجية ذات القيمة النوعية، بما يتيح التوسّع والنمو نحو أنشطة جديدة.
 وأضاف أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع إستراتيجية مجموعة stc الطموحة والدور المحوري للمجموعة في تسريع التحول الرقمي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار يعد خطوة مهمة في تعزيز سوق أبراج الاتصالات في المملكة والمنطقة وتعزيز الكفاءة والجودة التشغيلية من أجل تقديم تجربة نوعية وقيمة إضافية للعملاء.

تطور نوعي يرتقي بتجربة العملاء

 وستسهم الشركة الجديدة في إحداث تطور نوعي يرتقي بتجربة العملاء، إذ يتيح تكامل البنية التحتية للأبراج الخاصة بالاتصالات في المملكة زيادة تغطية الشبكة وتعزيز التواصل وزيادة سرعات الإنترنت للأجهزة المحمولة. كما سترفع الشركة الجديدة من كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتمكّن الابتكار في قطاع الاتصالات في المملكة وتدعم فعالية وانسيابية بيئات العمل.
 وتجسّد الاتفاقيات تطلعات صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc لتعزيز تكامل وقوة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة والاستفادة من الفرص الكامنة فيه.
 وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ توال على أصول خاصة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، لتكون الرائد الوطني الجديد على صعيد أبراج الاتصالات محلياً، وأكبر شركة مستقلة بالكامل في القطاع على مستوى المنطقة، إذ سيمتلك الكيان المدمج الجديد 30 ألف برج للاتصالات، لتصبح واحدة من أكبر شركات الأبراج على مستوى العالم حيث ستقدر إيراداتها السنوية بحوالي 4.8 مليارات ريال سعودي.
 ويتماشى الإعلان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يضمن المرونة والتنافسية العالمية لقطاع أبراج الاتصالات في المملكة، التي تُعد من الأصول المحلية ذات الأهمية الكبيرة نظراً لارتباطها بالبنية التحتية الرقمية، كما تُعد الصفقة خطوة إضافية ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc لتعزيز قدرات الابتكار في المملكة وترسيخ تنافسيتها كمركز عالمي لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات.

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