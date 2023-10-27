تسليم الجواز القديم وتفعيل الجديد ..شرط السفر خارج المملكة

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي
أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية، حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز
الجديد، وذلك بعد طلب تجديد جواز السفر.
وكشفت الجوازات أنه يمكن متابعة طلب تجديد جواز السفر عبر تتبع الحالة في
منصة «أبشر» من خلال «تفاصيل الطلب».
متابعة طلب التجديد على منصة "أبشر"
ويمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء
تجديد جواز السفر عبر المنصة لتسلّم الجواز من خلاله أو طلب إيصاله إلى العنوان
الوطني.
اختيار أحد فروع الجوازات
وشددت «الجوازات» على إمكانية تفعيل الجواز في منفذ المغادرة، ويتطلب إحضار
الجواز القديم عند موظف الجوازات في المنفذ.
تفعيل الجواز في منفذ المغادرة
ويمكن تفعليه في مكاتب الجوازات في كافة المناطق والمدن، علمًا أنه لا يتطلب حجز موعد إلكتروني مسبق لذلك.