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صحيفة تواصل الالكترونية

تسليم الجواز القديم وتفعيل الجديد ..شرط السفر خارج المملكة

جواز السفر الجديد
تجديد جواز السفر
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية، حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد، وذلك بعد طلب تجديد جواز السفر.اضافة اعلان


متابعة طلب التجديد على منصة "أبشر"

وكشفت الجوازات أنه يمكن متابعة طلب تجديد جواز السفر عبر تتبع الحالة في منصة «أبشر» من خلال «تفاصيل الطلب».


اختيار أحد فروع الجوازات

ويمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر عبر المنصة لتسلّم الجواز من خلاله أو طلب إيصاله إلى العنوان الوطني.


تفعيل الجواز في منفذ المغادرة

وشددت «الجوازات» على إمكانية تفعيل الجواز في منفذ المغادرة، ويتطلب إحضار الجواز القديم عند موظف الجوازات في المنفذ.
ويمكن تفعليه في مكاتب الجوازات في كافة المناطق والمدن، علمًا أنه لا يتطلب حجز موعد إلكتروني مسبق لذلك.

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