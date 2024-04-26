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تستمر لساعات.. الأرصاد: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية على 4 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس4
طقس المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

أمطار وسيول وصواعق رعديةاضافة اعلان

وتتمثل الحالة الجوية في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، وعلى المدينة الساعة الثامنة مساء.
بينما تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ10 من مساء الجمعة، فيما تستمر الحالة الجوية على الباحة حتى الساعة الـ 11 مساء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.





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