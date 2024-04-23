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عاجل.. توقعات بأمطار غزيرة على ثلاث مناطق في هذا الموعد

أمطار المملكة 2
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق في المملكة نهاية شهر أبريل الجاري.

أمطار غزيرة على ثلاث مناطقاضافة اعلان

وقالت المركز، في بيان عبر منصة إكس : "بمشيئة الله، أمطار غزيرة (50 - 60) ملم على غرب المملكة خاصّة منطقة مكة المكرمة في الأسبوع الأخير من أبريل، وعلى شمال شرق منطقة الرياض وشرق المنطقة الشرقية في الأسبوع الأول من مايو".
من جهته، أوضح الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الثلاثاء أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر.
وأوضح "الحصيني"؛ أن أمطار الحالة الممطرة الرابعة عشرة خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من الجنوبية الغربية من المملكة، وتمتد نواحي اليمن وعُمان والإمارات.
وأشار، عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى رياحٍ نشطة على شرق ووسط وغرب المملكة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة. كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.


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