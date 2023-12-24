المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍّ وزائرٍ خلال الأسبوع الأول من جمادى الثاني

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استقبل المسجد النبوي خلال الفترة من 2 إلى 8 من جمادى الثاني لعام 1445هـ, أكثرمن 5 ملايين و 274 ألف مصل وزائر .





الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي

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جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي , حيث كثفت الهيئة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية؛ لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر, حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من ( 532,365) زائراً للسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام ، إضافة إلى ( 119,648) مصلياً بالروضة الشريفة.وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استفادة أكثر من ( 15,275) من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع ( 31,296 ) من الهدايا، واستفادة أكثر من ( 92,702) من خدمة الإرشاد المكاني، و( 12,445 ) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و (3,644) مستفيداً من خدمات المعارض, و ( 99,916 ) مستفيداً من خدمة التواصل باللغات, و(11,848) مستفيداً من خدمة المكتبات و (61,899) مستفيداً من خدمة التنقل , كما وزعت ( 133,200 ) عبوة ماء زمزم ، و ( 92,954 ) وجبة إفطار صائم.