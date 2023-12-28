الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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أكثر من 5,2 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الثاني من شهر جمادى الثاني 5,280,560 مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.اضافة اعلان

مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الفترة من الـ 7 وحتى الـ 13 من شهر جمادي الثاني الحالي، أن 553,269 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى 115,940 زائرًا وكذلك 113,125 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

 الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 16,175 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 74,519 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12,828 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3,790 مستفيداً، كما قُدم 40,062 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 13,340 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 78,823 مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 50,925 زائرًا، كما قدمت أكثر من 133,600 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 92,857 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

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