الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ترقبوه غدا.. الظهور الأخير للقمر العملاق في عام 2023

القمر العملاق
ظهور القمر العملاق
أ أ
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يُرصد يوم غدٍ الجمعة، القمر البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، حيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8 % وأكثر إضاءة بحوالي 16 % عن المتوسط، ويُسمى قمر الحصاد.اضافة اعلان
 وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن استخدام مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات، هي تسمية "شعبية" تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر.


شروق القمر وغروب الشمس

إضافة إلى أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريبًا إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في وقت طور البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.
وقال إن هذا الأمر كان هاماً في أوقات قديمة بالنسبة للمزارعين الذين يحصدون محاصيلهم قبل عصر التراكتورات المزودة بمصابيح الإضاءة.


سبب تسمية قمر الحصاد

وكان المزارعون يعملون في الحقول وجني المحاصيل تحت ضوء القمر ومن هنا جاءت تسمية قمر الحصاد، وسيصل القمر لحظة الاكتمال عند الساعة 12:57 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.
وأضاف" بعد ذلك سيشرق قمر الحصاد العملاق بعد غروب الشمس من الأفق الشرقي وقد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلًا نحو الجنوب بعد منتصف الليل.


بعثرة الضوء الأبيض للقمر

وأشار إلى أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر.
وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.


القمر العملاق

وأشار أبو زاهرة أن القمر العملاق وصفٌ يطلق على القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً.
 يُشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي ساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير.

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