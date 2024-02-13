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الأكثر برودة في المملكة.. كم سجلت القصيم وحائل في درجات الحرارة اليوم؟

زخات برد
أرشيفية
أ أ
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كشف المركز الوطني للأرصاد، أن القصيم وحائل سجلتا أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، إذ وصلت درجات الحرارة فيهما 6 درجات مئوية.

طريف والدوامي في المرتبة الثانية:اضافة اعلان

وأوضح "الأرصاد" في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فقد جاءت طريف والدوادمي في المرتبة الثانية بـ7 درجات مئوية، ثم سكاكا 8 درجات مئوية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبت.
وأوضح المركز أن مدن ومحافظات الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء، العديد، القطيف، والخبر ستشهد أمطارًا غزيرة يومي الجمعة والسبت، خلال فترات زمنية مختلفة، يصاحبها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، تساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.
فيما تشهد محافظات حفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، والخفجي، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

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