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تحويل الدراسة عن بعد في جازان وعسير وبيشة.. غدا

تعليم جازان
تعليم جازان
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أعلن متحدث تعليم جازان أنه تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها.
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جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

تعليم عسير:

أيضا أكد تعليم عسير أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..
تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ، لجميع المدارس.

تعليم بيشة:

أيضا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس بيشة.

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