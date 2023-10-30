تحويل الدراسة عن بعد في جازان وعسير وبيشة.. غدا

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أعلن متحدث تعليم جازان أنه تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها.

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جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.





تعليم عسير:





أيضا أكد تعليم عسير أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..

تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ، لجميع المدارس.





تعليم بيشة:

أيضا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس بيشة.