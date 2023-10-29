الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعليم جازان يعلق الدراسة الحضورية .. غدا

IMG-20231029-WA0013
تعليم جازان
أ أ
أعلن متحدث تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس التابعة للمنطقة.

المركز الوطني للأرصاد:

اضافة اعلان
وأوضح أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأضاف أن ذلك في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها.

تحذير عالي الدرجة



في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا عالي الدرجة، مطلقًا الإنذار الأحمر، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "تيماء والوجه وأملج وضباء والبدع وحقل ونيوم شرما".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف وحزم الجلاميد".
منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية والرين وعفيف".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل" الحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر والرايس والعلا".
5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة والخرير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
11- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى
في الوقت نفسه، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.
 وأوضح أنه تم رفع الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة إلى 41 مركزًا إسعافيًا وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.




اقرأ أيضا

الخطوط السعودية
11:35 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

50 % نموا في العمليات التشغيلية لـ "الخطوط السعودية" خلال موسم العمرة

خادم الحرمين وولي العهد
11:27 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة

خادم الحرمين وولي العهد
10:48 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجم كوستينكو

تعليم النماص تقلبات جوية
10:22 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم النماص: استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي .. غداً

اقرأ أيضا

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "عسير"

أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

مختص يقدم "روشتة نصائح" لمزراعي الرومان أثناء تساقط الأمطار

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

جامعة أم القرى تعلن مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.03.42 AM 12:06 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية - الجبيل - طقس معتدل 5:46 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

محلل طقس يتوقع: أجواء المنطقة الشرقية الأكثر اعتدالا ومستقرة طوال اليوم

الدوريات الامنية - الافواج الامنية 5:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

في جازان والشرقية .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440 11:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "مكة والمدينة"

اقرأ أيضا

امطار غزيرة على تبوك
8:33 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنبه مهم لمستخدمي الطرق في منطقة تبوك

رسالة - بريد
8:27 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحذير من هيئة الزكاة بشأن رسالة وهمية عبر بريد المستخدمين

الشرطة
8:13 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

IMG-20231029-WA0013
11:08 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم جازان يعلق الدراسة الحضورية .. غدا

أهم 10
9:43 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

تعليم تبوك
8:55 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

الشرطة
8:13 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

عالم الزلازل الهولندي
6:39 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم