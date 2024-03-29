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أصدرت الإدارة العامة للمرور، تحذيرًا مهمًا للسائقين من خطورة انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.





تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة خلال هطول الأمطار



معدل تواصل الإطارات بالطريق مع السرعة



وأكدت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها تحذر من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار؛ لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.وأوضحت أنه مع السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشرًا؛ في حين يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مع السرعات المتوسطة بسيطًا.ونوهت إلى أنه مع السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشرًا؛ بينما عندما تكون السرعة متوسطة يكون المعدل بسيطًا، وعندما تكون السرعة عالية يكون المعدل شبه منعدم.