الغذاء والدواء ترصد 11 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية وتحدد العقوبة

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11 منشأةً صيدليَّةً؛ لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانيَّة المسجَّلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرُّك الدواء في نظام التتبُّع الإلكتروني.





رصد منشآت مخالفة



فرض العقوبات المقررة



وقالت الهيئة، في بيان لها: "إنَّ مفتشيها رصدوا 3 منشآت صيدلية؛ لعدم تبليغها المباشر لتحرُّك الدواء في نظام التتبُّع الإلكتروني، و3 منشآت، لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجَّلة للسوق".كذلك تم رصد 4 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجَّلة، ومنشأة لم تلتزم بأنْ يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجَّلة.وأشارت إلى أنَّها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، ولائحته التنفيذية التي بلغت أكثر من 391 ألف ريال.



في سياق آخر، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطر استخدام المكملات الغذائية في علاج الحالات المرضية.

وأشارت إلى أن المكملات الغذائية تساعد في الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم للمحافظة على الصحة، وقد تتسبب في ضرر حال الإفراط في تناولها، أو استخدامها بدلًا عن الأدوية.





الغذاء والدواء تحذر من استخدام المكملات لعلاج الأمراض



تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر



ضرورة شرب كمية كبيرة من الماء مع مكملات البروتين



وأضافت، تحتوي المكملات على مكونات عبارة عن فيتامينات، معادن، أعشاب، أحماض أمينية، لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان.ويجب سؤال مقدمي الرعاية الصحية (الطبيب المختص أو أخصائي التغذية) قبل أخذها لتحديد الاحتياج الموصى به، ولا تؤخذ بناءً على تجربة أشخاص آخرين دون العلم بالاحتياج الشخصي.وتابعت، كما أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر بناء على عمليات الأيض والاحتياج، وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة".وأكدت الهيئة أهمية اتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج لمعرفة عدد الجرعات التي يجري تناولها للوصول للحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية، وما يتضمنه المستحضر من تحذيرات.ونصحت بشرب كمية وافرة من الماء عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والتوقف فورًا عن تناول المكمل عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة.وطالبت بضرورة مراجعة الطبيب المختص، وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق "طمني" أو عبر نظام "تيقظ" الإلكتروني.