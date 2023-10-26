السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا يهدف إلى إعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة، والمنظمة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر في عام 1425هـ، وذلك عبر منصة استطلاع، لأخذ رأي العموم بشأنه.اضافة اعلان
ويهدف المشروع إلى اقتراح استبدال نظام ضريبة الدخل الحالي بمقترح مشروع نظام ضريبة الدخل والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية.
ولم يغيّر مشروع النظام المقترح من الأشخاص الخاضعين للضريبة في النظام الحالي، بحيث سيخضع -في حال إقرار المشروع المقترح مستقبلا- للضريبة ذات الأشخاص الخاضعين في النظام المعمول به حاليًا.
ويوجب النظام على كل شخص مقيم في المملكة - سواء كان مكلفاً أو غير مكلف - وعلى كل منشأة دائمة في المملكة استقطاع الضريبة من المدفوعات الخاضعة للاستقطاع لشخص غير مقيم التي تُعد من مصدر في المملكة، ويستقطع الشخص الملزم باستقطاع الضريبة المستحقة نيابة عن الشخص غير المقيم.

المدفوعات الخاضعة للاستقطاع وأسعار الضريبة


وفقًا للمادة الخمسين من النظام، تخضع المدفوعات التالية لاستقطاع الضريبة بنسبة خمسة في المئة (5%):
-الدخل من مطالبات الدين بين الشركات المرتبطة بما في ذلك السندات والصكوك.
-توزيعات الأرباح.
-الإيجار.
-تخضع المدفوعات مقابل الخدمات لاستقطاع الضريبة بنسبة عشرة في المائة (10%).
-تخضع الإتاوة لاستقطاع الضريبة بنسبة خمسة عشرة في المائة (15%) ولأغراض النظام تشمل الإتاوة حقوق الملكية الفكرية، ومن ذلك:
-حقوق المؤلف في الأعمال المبتكرة مهما كانت صيغتها وهيئتها ووسيلة تثبيتها وإنتاجها وإعادة إنتاجها، وتشمل المصنفات الأدبية أو الموسيقية أو الفنية أو العلمية أو الترفيهية، بما في ذلك الأعمال السينمائية أو المحتويات السمعية والبصرية المستخدمة للبث والإذاعة.
-أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق امتياز أو اسم تجاري أو تصميم أو نموذج أو مخطط، أو حق معرفة أو سر تجاري أو صناعي أو علمي أو تركيبة أو خلطة سرية.
-يُعد أي تحويل للأرباح من منشأة دائمة في المملكة إلى مقرها الرئيسي أو الى أي شخص مرتبط آخر في ولاية قضائية أخرى على أنها توزيعات الأرباح لأغراض استقطاع الضريبة.
-يعد استخدام الأرباح في زيادة رأسمال الشخص بمثابة توزيعات أرباح لأغراض استقطاع الضريبة.
-في حال كان المالك المستفيد للمدفوعات المشار اليها في الفقرات (2)، (3)، (4) من هذه المادة شخص مقيم أو منشأة دائمة مقرها في ولاية قضائية تُطبق نظام ضريبي تفضيلي يتم استقطاع الضريبة من تلك المدفوعات بنسبة عشرون في المائة (20%).
-لأغراض هذه المادة، تُعد أرباح الشخص غير المقيم التي يحققها من خلال منشأة دائمة في المملكة موزعة حكما خلال المائة والعشرون (120) يوماً من تاريخ ختام السنة الضريبية للمنشأة الدائمة.

المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة

وفيما يلي المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة:
-الأجر مقابل ما يؤديه العامل من عمل، كالرواتب والمزايا والمكافآت وما في حكمها، المدفوعة من صاحب العمل لشخص طبيعي يعمل لديه أو يكون مرتبطاً معه بعلاقة تعاقدية تماثل علاقة العامل بصاحب العمل، أو يعمل لصالحه وفق توجيهه أو تحت إشرافه، وتعد المكافآت التي يتلقاها أعضاء مجالس الإدارات أو من في حكمهم بمثابة أجور لأغراض هذه المادة.
-المدفوعات إلى الكيانات أو المنظمات أو الشراكات أو المنشآت غير المقيمة التي تصنف كياناً شفافاً لأغراض الضريبة وفقًا للولاية القضائية محل إقامتها، وذلك بالقدر الذي ينسب إلى حصة شخص مقيم في المملكة.
-توزيعات الأرباح من شخص اعتباري يمارس نشاط استثمار الغاز الطبيعي أو إنتاج الزيت أو المواد الهيدروكربونية، ويُستثنى من ذلك المقاولين من الباطن في هذه المجالات.
-مدفوعات من قبل شخص طبيعي مقابل خدمات لاستخدامه الشخصي وغير المرتبط بالنشاط بأي شكل.
-يكون غير المقيم مسؤولاً بالتضامن عن الضريبة على المدفوعات الخاضعة للاستقطاع -وأي التزامات أخرى تترتب عليها- في حال لم يستقطعها الشخص الملزم بالاستقطاع وفقاً للنظام.
-تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة، وأي استثناءات من نطاق الاستقطاع والجدول الزمني لتطبيق الفقرة (3).

اقرأ أيضا

غزة
1:39 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

مفوض أممي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط 3
1:19 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

اقرأ أيضا

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:32 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 959 مليون ريال لمستفيدي "سكني" وحساب المواطن يلوح للبنوك بهذا الإجراء

الجمرك مخدرات 11:16 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

عبر شحنة "رمان".. محاولة تهريب 932 ألف حبة كبتاجون بميناء ضباء

أخبار السعودية 4:43 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 20 ألف وحدة سكنية وخصم القيمة المضافة لهذه الفئة

نزاهة 12:00 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"مكافحة الفساد": إيقاف 176 شخصًا متهمين بغسل الأموال والتزوير بـ7 جهات حكومية

اقرأ أيضا

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين