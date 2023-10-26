تعرف على المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة

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طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا يهدف إلى إعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة، والمنظمة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر في عام 1425هـ، وذلك عبر منصة استطلاع، لأخذ رأي العموم بشأنه. اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى اقتراح استبدال نظام ضريبة الدخل الحالي بمقترح مشروع نظام ضريبة الدخل والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية.

ولم يغيّر مشروع النظام المقترح من الأشخاص الخاضعين للضريبة في النظام الحالي، بحيث سيخضع -في حال إقرار المشروع المقترح مستقبلا- للضريبة ذات الأشخاص الخاضعين في النظام المعمول به حاليًا.

ويوجب النظام على كل شخص مقيم في المملكة - سواء كان مكلفاً أو غير مكلف - وعلى كل منشأة دائمة في المملكة استقطاع الضريبة من المدفوعات الخاضعة للاستقطاع لشخص غير مقيم التي تُعد من مصدر في المملكة، ويستقطع الشخص الملزم باستقطاع الضريبة المستحقة نيابة عن الشخص غير المقيم.





المدفوعات الخاضعة للاستقطاع وأسعار الضريبة



المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة



وفقًا للمادة الخمسين من النظام، تخضع المدفوعات التالية لاستقطاع الضريبة بنسبة خمسة في المئة (5%):-الدخل من مطالبات الدين بين الشركات المرتبطة بما في ذلك السندات والصكوك.-توزيعات الأرباح.-الإيجار.-تخضع المدفوعات مقابل الخدمات لاستقطاع الضريبة بنسبة عشرة في المائة (10%).-تخضع الإتاوة لاستقطاع الضريبة بنسبة خمسة عشرة في المائة (15%) ولأغراض النظام تشمل الإتاوة حقوق الملكية الفكرية، ومن ذلك:-حقوق المؤلف في الأعمال المبتكرة مهما كانت صيغتها وهيئتها ووسيلة تثبيتها وإنتاجها وإعادة إنتاجها، وتشمل المصنفات الأدبية أو الموسيقية أو الفنية أو العلمية أو الترفيهية، بما في ذلك الأعمال السينمائية أو المحتويات السمعية والبصرية المستخدمة للبث والإذاعة.-أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق امتياز أو اسم تجاري أو تصميم أو نموذج أو مخطط، أو حق معرفة أو سر تجاري أو صناعي أو علمي أو تركيبة أو خلطة سرية.-يُعد أي تحويل للأرباح من منشأة دائمة في المملكة إلى مقرها الرئيسي أو الى أي شخص مرتبط آخر في ولاية قضائية أخرى على أنها توزيعات الأرباح لأغراض استقطاع الضريبة.-يعد استخدام الأرباح في زيادة رأسمال الشخص بمثابة توزيعات أرباح لأغراض استقطاع الضريبة.-في حال كان المالك المستفيد للمدفوعات المشار اليها في الفقرات (2)، (3)، (4) من هذه المادة شخص مقيم أو منشأة دائمة مقرها في ولاية قضائية تُطبق نظام ضريبي تفضيلي يتم استقطاع الضريبة من تلك المدفوعات بنسبة عشرون في المائة (20%).-لأغراض هذه المادة، تُعد أرباح الشخص غير المقيم التي يحققها من خلال منشأة دائمة في المملكة موزعة حكما خلال المائة والعشرون (120) يوماً من تاريخ ختام السنة الضريبية للمنشأة الدائمة.وفيما يلي المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة:-الأجر مقابل ما يؤديه العامل من عمل، كالرواتب والمزايا والمكافآت وما في حكمها، المدفوعة من صاحب العمل لشخص طبيعي يعمل لديه أو يكون مرتبطاً معه بعلاقة تعاقدية تماثل علاقة العامل بصاحب العمل، أو يعمل لصالحه وفق توجيهه أو تحت إشرافه، وتعد المكافآت التي يتلقاها أعضاء مجالس الإدارات أو من في حكمهم بمثابة أجور لأغراض هذه المادة.-المدفوعات إلى الكيانات أو المنظمات أو الشراكات أو المنشآت غير المقيمة التي تصنف كياناً شفافاً لأغراض الضريبة وفقًا للولاية القضائية محل إقامتها، وذلك بالقدر الذي ينسب إلى حصة شخص مقيم في المملكة.-توزيعات الأرباح من شخص اعتباري يمارس نشاط استثمار الغاز الطبيعي أو إنتاج الزيت أو المواد الهيدروكربونية، ويُستثنى من ذلك المقاولين من الباطن في هذه المجالات.-مدفوعات من قبل شخص طبيعي مقابل خدمات لاستخدامه الشخصي وغير المرتبط بالنشاط بأي شكل.-يكون غير المقيم مسؤولاً بالتضامن عن الضريبة على المدفوعات الخاضعة للاستقطاع -وأي التزامات أخرى تترتب عليها- في حال لم يستقطعها الشخص الملزم بالاستقطاع وفقاً للنظام.-تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة، وأي استثناءات من نطاق الاستقطاع والجدول الزمني لتطبيق الفقرة (3).