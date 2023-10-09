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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يلزم الإفصاح عن الهدايا والمشتريات الشخصية للمسافر.. هيئة الزكاة توضح؟

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هيئة الزكاة
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية  الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك حتى في حالة شراء هدايا أو مشتريات شخصية.

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جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال عميل استفسر بشأن مدى إلزامية الإفصاح عن الهدايا والمشتريات الشخصية للمسافرين.

الإفصاح عن الهدايا للمسافرين



وأجابت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها: "عزيزي العميل، يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد إذا كنت تحمل ما قيمته من الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 الاف ريال سعودي".
وأضافت أن  الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين القادمين هي للأمتعة الجديدة.

مبادرة إلغاء الغرامات



وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية يوليو الماضي، وتنتهي في 31 من ديسمبر القادم 2023م.

تفاصيل المبادرة



وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن:
- إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
-التأخر في السداد.
-التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
- إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
-غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة



وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة:
-أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي.
-أن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة.
-ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.
-شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة
-المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

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