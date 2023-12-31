تحذير من المركز الوطني حول موقع جمع التبرعات الإلكتروني

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نبه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عموم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، لتجنب استخدام مصطلح "المتاجر الإلكترونية"، واستبداله بمصطلح موقع «جمع التبرعات الإلكتروني». اضافة اعلان

وأكد على أن يتم ذلك في إعلانات جمع التبرعات، منعًا للالتباس مع نظام التجارة الإلكترونية، الذي يقع ضمن اختصاص وزارة التجارة.





تفسير مصطلح "المتاجر الإلكترونية"



المؤسسات الخيرية والقطاع غير الربحي



تنظيم وإدارة منظمات القطاع الربحي



2937 جمعية تحت إشراف المركز الوطني



منظمات القطاع غير الربحي



وأوضح المركز أن مصطلح "المتاجر الإلكترونية" الوارد في نظام التجارة الإلكترونية، يشير إلى أن التجارة الإلكترونية هو نشاط ذو طابع اقتصادي يتم عبر وسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.وأضاف، بينما الجمعيات والمؤسسات الخيرية تدخل في وصف «القطاع غير الربحي»، الذي حدده نظام المركز الوطني بأنه منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساسًا.وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص.يذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يختص بتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية.إضافة إلى العمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.ويبلغ عدد الجمعيات التي يتولى المركز الإشراف عليها ماليًا وإداريًا 2937 جمعية، ما بين جمعية أهلية ومؤسسة أهلية وصناديق عائلية، موزعة على مناطق المملكة.- منظومة الأنشطة الأهلية.- خدمات تطوعية.- منظمات غير حكومية.- لا تقصد الربح.- تهدف إلى البر أو التكافل أو التعاون.- التنمية الاجتماعية وأغراض النفع.