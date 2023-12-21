الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعمل على تعزيز صلة الرحم.. 4 شروط لتأسيس الصناديق العائلية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

الصناديق العائلية عبارة عن مؤسسة أهلية تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة.
وتهدف لتعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة، وتنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة إلكترونيًا.اضافة اعلان
ويمكن التقدم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على التراخيص اللازمة، وفق الاشتراطات التي حددت القواعد في طالب أو طالبي التأسيس أن يكون:
- سعودي الجنسية. 
- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن ينتسب للشخص الذي باسمه الصندوق.

الصناديق العائلية بالمملكة

وتحدثت الكاتبة الدكتورة أريج الجهني عبر صحيفة "الرياض" عن تجربة الصناديق العائلية بالمملكة، قائلة: "كانت المرة الأولى التي أشاهد واستأنس بفكرة الصندوق العائلي أو صندوق الأسرة في 2010 لأسرة نجدية عريقة (سأتجنب ذكر الأسماء لأغراض مهنية بحتة)".
وأضافت: "وكانت ممارسات هذه الصندوق خارج الصندوق بالفعل فهم يقدمون الدعم للطلبة المتفوقين، ودعمًا للمقبلين على الزواج من الجنسين، سد ديون المستضعفين، وإقامة اجتماعات سنوية ليتعرف أطفال هذه الأسر ويجتمع شبابها بعيدًا عن النعرات وبعيدًا عن جمع الديات واستنزاف كيانات العوائل والقبائل في ممارسات فردية مهلكة". 
وتابعت: "وكعادة المملكة تتفوق في كل شأن، وجدت أنه بالفعل توجد تنظيمات متميزة لهذه الصناديق بل لوائح وأنظمة وتصاريح لا تستغرق أكثر من شهر وتوضع لهم خطوط حمراء أهمها عدم تسيير تبرعات خارجية وفصل إيرادات الصناديق عن الزكاة".

تعزيز الممارسات الاجتماعية التي تزيد لحمة المجتمع

وأشارت إلى أن الكثير من إمارات المناطق سعت لتعزيز هذه الممارسات الاجتماعية التي تزيد لحمة المجتمع وتقوي أواصره وتشد من أزر الأفراد، كان آخرها مبادرة لإمارة منطقة الجوف برعاية من سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومشاركة 233 من المهتمين بغرض تمكين القطاع غير الربحي.
ورأت الكاتبة في إقبال المجتمع على هذا النوع من الروابط الأسرية دلالة خيرية لا تنتهي في أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.
وأوضحت أن وزارة الموارد البشرية وضعت قواعد ومواد تنظيمية معلنة مكونة من 35 مادة، وعبر رابط فقط تستطيع تقديم طلبك وهو جانب أيضًا متميز "أتمتة العمل الخيري" بصمة سعودية خضراء نعتز بها.
وخلصت الكاتبة إلى القول: "الاستقرار الاجتماعي لا يحدث عبر الأمنيات والأحلام الوردية، النجاح في الزواج والعلاقات الأسرية يحتاج "خطة عمل" وعقلانية والكثير من الرحمة والحب".
وذكرت أن "إعادة القراءة في مفاهيم الصناديق يحتاج أن يتزامن معه الترويج الإيجابي لقيم الاجتماع والتجمع ونبذ الفرقة، فالأسرة المتحابة هي بالغالب أسرة منتجة، والأسر المتوائمة هي مجتمعات متميزة". 

اقرأ أيضا

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي (صور)

عاجل.. الأرصاد يحذر أهالي ثلاث مناطق من الضباب والشبورة المائية طوال الليل

التعليم تطالب الموارد البشرية بعرض ما يتعلق بالرخصة المهنية على "لجنة البت"

وزير الدفاع يزور الفرقاطة الفرنسية بالبحر المتوسط صحبة نظيره الفرنسي

الخميس 8 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

برنامج خادم الحرمين للابتعاث 3:30 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين للابتعاث في التخصصات غير الربحية

اقرأ أيضا

حوادث المرور
12:57 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

معالجة النقاط السوداء تخفض "كوارث الطرق".. إليكم أبرز مسببات الحوادث

مساند
12:31 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

مساند يوضح الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل

وزارة الداخلية
12:04 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. طعن أمه حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في وافد ارتكب جريمة "يُندى لها الجَبين"

أهم 10
11:00 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل النساء وجريمة غير مسبوقة في تاريخ الكويت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
8:10 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

تعمل على تعزيز صلة الرحم.. 4 شروط لتأسيس الصناديق العائلية

267
8:03 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

منها الرياض.. تحذير عاجل من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق لـ 8 مساءً

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
7:29 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يرد على المستفيدين ويكشف سر هذه المشكلة

أمطار المملكة
7:24 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف وضباب بهذه المناطق

طفلي لا يهتم بالدراسة
6:35 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

طفلك لا يهتم بالدراسة.. تعرّفي على أسباب المشكلة والحل

حساب المواطن
5:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير قرض العمل الحر على الدعم