تعمل على تعزيز صلة الرحم.. 4 شروط لتأسيس الصناديق العائلية

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الصناديق العائلية عبارة عن مؤسسة أهلية تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة.

وتهدف لتعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة، وتنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة إلكترونيًا. اضافة اعلان

ويمكن التقدم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على التراخيص اللازمة، وفق الاشتراطات التي حددت القواعد في طالب أو طالبي التأسيس أن يكون:

- سعودي الجنسية.

- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.

- أن يكون كامل الأهلية.

- أن ينتسب للشخص الذي باسمه الصندوق.





الصناديق العائلية بالمملكة



تعزيز الممارسات الاجتماعية التي تزيد لحمة المجتمع



وتحدثت الكاتبة الدكتورة أريج الجهني عبر صحيفة "الرياض" عن تجربة الصناديق العائلية بالمملكة، قائلة: "كانت المرة الأولى التي أشاهد واستأنس بفكرة الصندوق العائلي أو صندوق الأسرة في 2010 لأسرة نجدية عريقة (سأتجنب ذكر الأسماء لأغراض مهنية بحتة)".وأضافت: "وكانت ممارسات هذه الصندوق خارج الصندوق بالفعل فهم يقدمون الدعم للطلبة المتفوقين، ودعمًا للمقبلين على الزواج من الجنسين، سد ديون المستضعفين، وإقامة اجتماعات سنوية ليتعرف أطفال هذه الأسر ويجتمع شبابها بعيدًا عن النعرات وبعيدًا عن جمع الديات واستنزاف كيانات العوائل والقبائل في ممارسات فردية مهلكة".وتابعت: "وكعادة المملكة تتفوق في كل شأن، وجدت أنه بالفعل توجد تنظيمات متميزة لهذه الصناديق بل لوائح وأنظمة وتصاريح لا تستغرق أكثر من شهر وتوضع لهم خطوط حمراء أهمها عدم تسيير تبرعات خارجية وفصل إيرادات الصناديق عن الزكاة".وأشارت إلى أن الكثير من إمارات المناطق سعت لتعزيز هذه الممارسات الاجتماعية التي تزيد لحمة المجتمع وتقوي أواصره وتشد من أزر الأفراد، كان آخرها مبادرة لإمارة منطقة الجوف برعاية من سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومشاركة 233 من المهتمين بغرض تمكين القطاع غير الربحي.ورأت الكاتبة في إقبال المجتمع على هذا النوع من الروابط الأسرية دلالة خيرية لا تنتهي في أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.وأوضحت أن وزارة الموارد البشرية وضعت قواعد ومواد تنظيمية معلنة مكونة من 35 مادة، وعبر رابط فقط تستطيع تقديم طلبك وهو جانب أيضًا متميز "أتمتة العمل الخيري" بصمة سعودية خضراء نعتز بها.وخلصت الكاتبة إلى القول: "الاستقرار الاجتماعي لا يحدث عبر الأمنيات والأحلام الوردية، النجاح في الزواج والعلاقات الأسرية يحتاج "خطة عمل" وعقلانية والكثير من الرحمة والحب".وذكرت أن "إعادة القراءة في مفاهيم الصناديق يحتاج أن يتزامن معه الترويج الإيجابي لقيم الاجتماع والتجمع ونبذ الفرقة، فالأسرة المتحابة هي بالغالب أسرة منتجة، والأسر المتوائمة هي مجتمعات متميزة".