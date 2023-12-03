بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين للابتعاث في التخصصات غير الربحية

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أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التخصصات غير الربحية التي تدعم بدورها رؤية المركز وتطلعاته المستقبلية من خلال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الطموحة في بناء مستقبل القطاع. اضافة اعلان

ويسعى المركز من خلال البرنامج لتنمية قدرات القيادات الواعدة في القطاع غير الربحي والأوقاف؛ لتحقيق الاكتفاء بالكوادر الوطنية في المشاريع النوعية، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.





فرصة للمهتمين للابتعاث في أفضل الجامعات العالمية



ويوفر البرنامج الفرصة للمهتمين للابتعاث في أفضل الجامعات العالمية الرائدة، وفقًا لصحيفة "عكاظ".والتسجيل متاح على موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على مدار العام، من خلال عدد من التخصصات غير الربحية التي تم اختيارها بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية؛ لتحقيق متطلبات سوق العمل، ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات.وكذلك دعم التوجهات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية.يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يسعى وبشكل مستمر؛ لبناء وتطوير القدرات في القطاع وتمكين الكفاءات الواعدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.