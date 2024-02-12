الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. تساقط أمطار غزيرة على طريق "الجبيل – الدمام" (فيديو)

افاافاقفغااغاقف
أمطار طريق الدمام - الجبيل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على طريق "الجبيل - الدمام" بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة على طريق "الجبيل – الدمام"

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "الجبيل – الدمام" لأمطار غزيرة مع تقلبات جوية بالمنطقة الشرققية وجريان للسيول.

أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أثناء البرد.. الدفاع المدني يدعو لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة

أمين "الرياض": منصة الرقابة الذكية بالمدينة ترصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين

تنبيه عاجل من "الأرصاد" بخصوص طقس شهر رمضان والموجة القطبية الباردة

رئيس "سدايا": نجحنا في تقليص المسافات والازدحام بحج 1444 إلى 9%

بشرى من وزير الشؤون البلدية بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

9080ح8890ح89 8:43 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع الدمام؟

images 4:47 م الأحد، 11 فبراير 2024

تنبيه عاحل للمسافرين عبر مطار الملك خالد بسبب الأحوال الجوية في العاصمة

89089089 4:35 م الأحد، 11 فبراير 2024

أجواء باردة.. تساقط أمطار غزيرة على أبها في عسير

-ج-ج0 11:52 ص الأحد، 11 فبراير 2024

مشاهد جوية.. جريان سيول المري جنوب الهبكة غرب رفحاء