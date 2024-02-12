الآن.. تساقط أمطار غزيرة على طريق "الجبيل – الدمام" (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على طريق "الجبيل - الدمام" بالمنطقة الشرقية.





تساقط أمطار غزيرة على طريق "الجبيل – الدمام"



أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "الجبيل – الدمام" لأمطار غزيرة مع تقلبات جوية بالمنطقة الشرققية وجريان للسيول.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.