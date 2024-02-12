الآن.. تساقط أمطار غزيرة على طريق "الجبيل – الدمام" (فيديو)

أ أ
استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية
بمناطق المملكة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على طريق "الجبيل - الدمام" بالمنطقة الشرقية.
تساقط أمطار غزيرة على طريق "الجبيل – الدمام"وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرض طريق "الجبيل – الدمام" لأمطار غزيرة مع تقلبات
جوية بالمنطقة الشرققية وجريان للسيول.
أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من
البرد.
امطار متوسطة على طريق #الجبيل #الدمام_الان من #تصويري ⛈️⚡️— Eastern.Weatherطقس _الشرقية (@Taqs_Sharqyah) February 12, 2024
التكونات 👌⚡️ pic.twitter.com/77yjiqTsNJ
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.