تحذير عاجل من سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين بسبب هذا الأمر

أ أ

أصدرت سفارة المملكة في جوجريا، تحذيرًا عاجلاً للمواطنين بسبب العواصف البحرية والأعاصير.





تحذير عاجل من سفارة المملكة في جوجرجيا اضافة اعلان



وقالت السفارة في منشور لها على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "دعت السلطات الجورجية السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة ٨ درجات، وأخذ الحيطة والحذر بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة".لذا تدعو السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جورجيا الى أخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية. وفي حالة وجود طارئ لا قدر الله التواصل فوراً على الرقم:995598033300+