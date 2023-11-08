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عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة
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أعلنت سفارة المملكة في الكويت عن إعادة افتتاح ديوانيتها كل يوم أربعاء من كل أسبوع.

القرار سيتم تفعيله ابتداءً من 15 نوفمبراضافة اعلان

 وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك سيكون ابتداءً من الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م في مقر السفارة بالدعية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً.

أعضاء البعثة في استقبال المواطنين

وأضافت أن أعضاء بعثة المملكة بالكويت، سيكونون في استقبال مرتادي الديوانية.

نص بيان سفارة المملكة

وقالت في بيان لها: " يسر السفارة أن تعلن للمواطنين والضيوف الكرام عن إعادة افتتاح ديوانيتها كل يوم أربعاء من كل أسبوع وذلك ابتداءً من الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م في مقر السفارة بالدعية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً. وسيكون أعضاء البعثة في استقبال مرتادي الديوانية".

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