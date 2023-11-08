عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين

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أعلنت سفارة المملكة في الكويت عن إعادة افتتاح ديوانيتها كل يوم أربعاء من كل أسبوع.





القرار سيتم تفعيله ابتداءً من 15 نوفمبر اضافة اعلان



أعضاء البعثة في استقبال المواطنين



نص بيان سفارة المملكة



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك سيكون ابتداءً من الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م في مقر السفارة بالدعية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً.وأضافت أن أعضاء بعثة المملكة بالكويت، سيكونون في استقبال مرتادي الديوانية.وقالت في بيان لها: " يسر السفارة أن تعلن للمواطنين والضيوف الكرام عن إعادة افتتاح ديوانيتها كل يوم أربعاء من كل أسبوع وذلك ابتداءً من الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م في مقر السفارة بالدعية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً. وسيكون أعضاء البعثة في استقبال مرتادي الديوانية".