الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أعلنت وزارة الخارجية القرغيزية إجراء عدد من التعديلات على نظام (تأشيرات الزيارة) الذي يسمح لمواطني عدد من الدول الدخول للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (60) يوما.اضافة اعلان
ومن ضمن الذين يسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة، مواطنو المملكة، وذلك وفق التالي، حسب ما جاء في عبر حساب سفارة المملكة العربية السعودية في قيرغيزستان


شروط منح التأشيرة:

1ـ استمرار العمل بالسماح بإعفاء مواطني تلك الدول ومن ضمنهم مواطنو السعودية من تأشيرة الدخول للجمهورية القرغيزية لمدة (60) يوما.
2ـ عند انتهاء مدة الإقامة القصيرة المسموح بها (60) يوما يتوجب على الزائر الأجنبي مغادرة الجمهورية القرغيزية لفترة لا تقل عن (60) يوما، ومن ثم بإمكان القدوم من جديد للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة (60) يوما أخرى.


مقيم بشكل غير نظامي

3ـ في حال لم يغادر الزائر الأراضي القرغيزية بعد نهاية فترة الإقامة القصيرة المسموح بها (60) يوما سيعتبر مقيما بشكل غير نظامي.
ويتم فرض غرامة مالية عليه عند مغادرته الأراضي القرغيزية ويتوجب عليه دفعها قبل السفر لأحد مراكز الشرطة وتسليم إيصال الدفع للقسم القنصلي التابع لوزارة الخارجية القرغيزية في المطار للحصول على ختم الخروج.


إيقاف العمل بتأشيرة "run".

4ـ إيقاف العمل بتأشيرة «run» والتي كانت تسمح للزائر الأجنبي الخروج لأي دولة أخرى قبل نهاية فترة إقامته والدخول مجددا للجمهورية القرغيزية.
5- يتوجب على من يرغب في تمديد مدة إقامته في الجمهورية القرغيزية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة المناسبة (سياحة، إقامة، عمل) قبل نهاية فترة الإقامة القصيرة والتي لا تتجاوز (60) يوما ليتسنى له البقاء في الجمهورية القرغيزية لفترة أطول.

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