تحذير عاجل من رياح شديدة وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





رياح قوية وأتربة متوقعة على هذه المناطق



أتربة مثارة تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج وضباء".2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "ارايس وينبع".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدو والليث والشعيبة ".4 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف".5 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح خاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.