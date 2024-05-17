الجمعة 9 ذي القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 9 ذي القعدة 1445 هجرية، الموافق 17 مايو 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 9 ذو القعدة 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:51.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:49 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 9 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:17المدينة – 4:10الرياض – 3:41○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:18الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:34المدينة – 3:43الرياض – 3:15○ موعد أذان المغربمكة – 6:53المدينة – 7:00الرياض – 6:32○ موعد أذان العشاءمكة – 8:23المدينة – 8:30الرياض – 8:02