الجمعة 9 ذي القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”،
لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 9 ذي القعدة 1445
هجرية، الموافق 17 مايو 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 9 ذو القعدة 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:51.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:49 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 9 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:17
المدينة – 4:10
الرياض – 3:41
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:43
الرياض – 3:15
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:53
المدينة – 7:00
الرياض – 6:32
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:23
المدينة – 8:30
الرياض – 8:02