تحذير عاجل لمستخدمي الطرق في حائل

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وجه حساب أمن الطرق تنبيها عاجلا تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من ( الحائط- السليمى- الشملي-الغزالة- حائل- موقق ).





مستخدمي الطرق في حائل:

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أمطار على حائل:

أمطار على نجران:

صواعق رعدية:

وكتب الحساب على منصة "إكس" :" نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع".وصباح اليوم نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل ، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.‏كما نبه المركز الوطني من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً، و تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الـ 11 مساءً.أيضا نبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة التاسعة مساءً.