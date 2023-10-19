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"الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع على مناطق المملكة والخليج

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حالة الطقس
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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، طقس وأجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع على مناطق المملكة والخليج.

أجواء حارة على مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أجواءً من حارة إلى حارة نسبيًا على معظم المناطق والخليج، معتدلة على المرتفعات والمناطق الشمالية نهارًا.



اعتدال الأجواء داخل المدن

كما توقع أن تكون الأجواء من معتدلة إلى لطيفة داخل المدن وخارج المدن والمرتفعات، تميل للبرودة، وتزداد البرودة على المرتفعات وعلى شمال المملكة.

حالة مطرية متفاوتة على هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على شمال الشرقية وشرق الشمالية ومرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان من المملكة، تمتد الأمطار إلى أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن والعراق والكويت تسبق برياح نشطة.
ونوه إلى أنه من المتوقع أيضًا حدوث نشاط متوسط مع هبات شبه قوية على أجزاء من وسط وغرب وشمال وشرق المملكة نهارًا.


وتابع: "اكشتوا في البر والاستراحات، وأنصح من يبقى من بعد منتصف الليل أن يأخذ معه معطفًا خفيفًا، قد تحتاجه من بعد منتصف الليل في المناطق الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية والمرتفعات".

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، ان الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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