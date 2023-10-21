بهذا الموعد.. خبير طقس يُبشر سكان الرياض باعتدال الأجواء

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بشر
محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، سكان الرياض باعتدال الأجواء.
بشرى
سارة لسكان الرياضوأوضح
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن سكان الرياض والمنطقة الوسطى سيشعرون بداية
هذا الأسبوع بأجواء رائعة في المساء.
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الأجواء
تميل إلى الاستقرار
وأضاف
أنه يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية، حيث تميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل كامل.
وبين أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المناطق الزراعية مثل الدرعية، حيث تصل إىل أقل من 19 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.