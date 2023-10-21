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صحيفة تواصل الالكترونية

بهذا الموعد.. خبير طقس يُبشر سكان الرياض باعتدال الأجواء

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أجواء معتدلة بالرياض
أ أ
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بشر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، سكان الرياض باعتدال الأجواء.

بشرى سارة لسكان الرياضاضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن سكان الرياض والمنطقة الوسطى سيشعرون بداية هذا الأسبوع بأجواء رائعة في المساء.

الأجواء تميل إلى الاستقرار

وأضاف أنه يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية، حيث تميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل كامل.
وبين أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المناطق الزراعية مثل الدرعية، حيث تصل إىل أقل من 19 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق       

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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