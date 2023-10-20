بمكة وهذه المناطق.. تحذير عاجل من شبورة وضباب لـ 8 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مناطق مكة وجازان والشرقية، حتى الثامنة صباحًا. اضافة اعلان





شبورة مائية على مكة المكرمة



حالة من الضباب على المنطقة الشرقية



ضباب كثيف على محافظات جازان



أمطار غزيرة ورعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة، ومحافظة "القنفذة ".وأضاف أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الخفجي والنعيرية وقرية العليا".كما توقع حالة من الضباب والشبورة المائية على منطقة جازات لتشمل محافظات" أحد المسارحة والطوال وصامطة والحرث والداير والعارضة وفيفا".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.