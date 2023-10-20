الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بمكة وهذه المناطق.. تحذير عاجل من شبورة وضباب لـ 8 صباحًا

F85oPp2X0AAasAX
شبورة مائية وضباب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مناطق مكة وجازان والشرقية، حتى الثامنة صباحًا.اضافة اعلان

شبورة مائية على مكة المكرمة

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة، ومحافظة "القنفذة ".


حالة من الضباب على المنطقة الشرقية

وأضاف أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الخفجي والنعيرية وقرية العليا".

ضباب كثيف على محافظات جازان

كما توقع حالة من الضباب والشبورة المائية على منطقة جازات لتشمل محافظات" أحد المسارحة والطوال وصامطة والحرث والداير والعارضة وفيفا".


أمطار غزيرة ورعدية ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضا

العدوان الصهيوني على غزة 6
10:34 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الأونروا تعلن تضرر 33 منشأة تابعة لها بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة

أهم 10
9:56 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أهم 10.. موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي وغرامة العداد الكهربائي

ابشر
9:34 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بشرى للمقيم.. هذه إجراءات تجديد الزيارة العائلية عبر "أبشر"

674744
8:57 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطوات حجز تصرح عمرة من داخل المملكة

اقرأ أيضا

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

تعرف على قرار "حساب مواطن" حول وجود أصول عقارية

30 ألف مواصفة قياسية لتعزيز صحة وسلامة المستهلك

بهذه المناطق.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات

استشهاد 1661 طفلاً في العدوان المستمر على قطاع غزة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 2:20 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار غزيرة على عسير 3:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار وأتربة على الرياض و6 مناطق

أمطار غزيرة 1:58 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. تحذيرات من حالة مطرية على هذه المناطق لعدة أيام

حالة مطرية 7:34 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة

اقرأ أيضا

grgdhddh
7:08 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول العيدابي بجازان

مطارات
6:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

"الطيران المدني" تُصنّف مقدِّمي خدمات النقل الجوي لشهر سبتمبر

الهيئة العامة للطرق
6:38 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

"هيئة الطرق" تعلن فتح حركة المرور على تقاطع المنسك في منطقة عسير

696766767
5:51 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

شاهد.. تساقط غزارة أمطار الحبيل برجال ألمع في عسير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F85oPp2X0AAasAX
9:57 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بمكة وهذه المناطق.. تحذير عاجل من شبورة وضباب لـ 8 صباحًا

أهم 10
9:56 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أهم 10.. موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي وغرامة العداد الكهربائي

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
8:41 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
7:02 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الأمين العام للأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية