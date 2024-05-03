الأرصاد: أمطار وأتربة وتقلبات جوية على ثلاث مناطق تستمر حتى هذا الموعد

أ أ

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.



أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة



توقعات حالة الطقس



وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من الشرقية وتبوك ونجران.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على نجران حتى التاسعة صباحا، بينما تستمر على الشرقية وتبوك حتى الساعة التاسعة مساء، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في وقت سابق،- بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.