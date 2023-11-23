توقعات "الأرصاد" أمطار رعدية وسيول على المدينة والرياض ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار رعدية وسيول على 5 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطقوما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح
نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،
وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، وأجزاء من منطقة الرياض.
تشكل الضبابفي حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات
الجنوبية الغربية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30
كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وتصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى
من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.
وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.
حركة الرياح السطحية على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحر
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.