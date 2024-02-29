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صحيفة تواصل الالكترونية

تجديد مئات العقود الاستثمارية غرب الدمام.. خلال شهرين

أمانة الشرقية
الشرقية
أ أ
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أنهت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهري يناير وفبراير 2024م إجراءات المستثمرين بصناعية دلة ومعارض السيارات بغرب الدمام من خلال تجديد 296 عقدًا استثماريًّا بعد إنهاء الإجراءات النظامية ومطابقة الشروط الاستثمارية للمستثمرين.اضافة اعلان

تجديد عقود استثمارية في الدمام:


ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال للأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص).
واستعادت أمانة الشرقية 18 موقعًا استثماريًّا بغرب الدمام لإخلال أصحابها بعقود الاشتراطات الاستثمارية، وإعادة طرحها وترسيتها على المستثمرين للبدء في أعمالهم الاستثمارية من جديد، فيما يستمر متابعة المواقع الاستثمارية للتأكد من استيفاء بنود العقود المنصوص عليها.
وتعاملت الأمانة مع 173 لوحة إعلانية خلال الجولات الميدانية بغرب الدمام، من بين لوحات أُصْدِرَت التراخيص الإعلامية لها ولوحات أُوقِفَت لمخالفتها الاشتراطات المنصوص عليها.
من جانب آخر وقعت أمانة الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية "هداية" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر؛ لتشغيل وتهيئة مصليات الكورنيش بمحافظة الخبر.
وتتضمن الاتفاقية قيام الجمعية بالإشراف على مصليات كورنيش الخبر وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وتهيئتها للمصلين، والاهتمام بنظافتها والمحافظة عليها، وتوفير لوحات توعوية متضمنة أذكار الوضوء وأدعية دخول وخروج المسجد إلى جانب أذكار الصلاة المفروضة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الحضاري والجمالي بها؛ وذلك من أجل جاهزيتها لاستقبال المصلين من زوار الكورنيش.
ومثل الأمانة في توقيع الاتفاقية رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل الوهبي، وعن جمعية "هداية" مديرها التنفيذي أحمد الزهراني.

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