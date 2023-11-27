تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها

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طالب المرور السعودي، قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على
الطرق، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.
تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مروريةوأكد المرور أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد
مخالفة مرورية تتراوح قيمتها ما بين 3 آلاف ريال و6 آلاف ريال.
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمرور في "إكس" مناشدًا قائدي المركبات بالحفاظ على حياة الطلاب أثناء توقف الحافلات المدرسية لخدمتهم.
حفاظًا على سلامة أبناءنا الطلبة يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق.#المرور_السعودي pic.twitter.com/3En7IG1hve— المرور السعودي (@eMoroor) November 27, 2023
ضوابط الالتفاف لليمينوجددت الإدارة العامة للمرور، تنبيه قائدي المركبات بضوابط الالتفاف لليمين
عند الإشارة الضوئية الحمراء، موضحة الحالات التي يعد فيها الالتفاف إلى اليمين
مسموحًا أو مخالفة لقطع الإشارة.
وجوب التوقف قبل الالتفاف لليمينوأكد "المرور" عبر منصة "إكس" وجوب التوقف قبل
الالتفاف لليمين، وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية
للقادمين من الاتجاه الآخر وإذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله،
حيث إن الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.
التقيد بالمسار الأيمنكما شدد على ضرورة التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان الطريق
رئيسًا دون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة فيجب الالتفاف والمركبة
على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
ممنوع الالتفاف لليمين عند السهم الأحمروحذّر "المرور" من
الالتفاف لليمين في حال وجود سهم أحمر مضيء، أو لوحة «ممنوع الالتفاف لليمين»، والإشارة الضوئية حمراء، حيث إن مخالفة ذلك يعد قطع إشارة.
يذكر أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية تبلغ غرامتها 3000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 6000 ريال في حدها الأعلى.