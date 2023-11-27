تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها

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طالب المرور السعودي، قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات. اضافة اعلان





تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية



pic.twitter.com/3En7IG1hve حفاظًا على سلامة أبناءنا الطلبة يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق⁧. #المرور_السعودي November 27, 2023

ضوابط الالتفاف لليمين



وجوب التوقف قبل الالتفاف لليمين



التقيد بالمسار الأيمن



ممنوع الالتفاف لليمين عند السهم الأحمر



وأكد المرور أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية تتراوح قيمتها ما بين 3 آلاف ريال و6 آلاف ريال.جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمرور في "إكس" مناشدًا قائدي المركبات بالحفاظ على حياة الطلاب أثناء توقف الحافلات المدرسية لخدمتهم.وجددت الإدارة العامة للمرور، تنبيه قائدي المركبات بضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، موضحة الحالات التي يعد فيها الالتفاف إلى اليمين مسموحًا أو مخالفة لقطع الإشارة.وأكد "المرور" عبر منصة "إكس" وجوب التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر وإذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله، حيث إن الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.كما شدد على ضرورة التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان الطريق رئيسًا دون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة فيجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.وحذّر "المرور" من الالتفاف لليمين في حال وجود سهم أحمر مضيء، أو لوحة «ممنوع الالتفاف لليمين»، والإشارة الضوئية حمراء، حيث إن مخالفة ذلك يعد قطع إشارة.يذكر أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية تبلغ غرامتها 3000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 6000 ريال في حدها الأعلى.