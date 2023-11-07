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اليوم.. "المياه": إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله بالدمام لهذا السبب

طريق الملك عبدالله 2
طريق الملك عبدالله بالدمام
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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الملك عبدالله، اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان

سبب إغلاق طريق الملك عبدالله

وقالت الشركة إن سبب إغلاق الطريق هو البدء في تنفيذ أعمال خط مياه إستراتيجي بطول (2) كم في حي المزروعية بمدينة الدمام.
 وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى من الخط تبدأ من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأشرعة، وذلك لاستكمال أعمال تمديد خطوط المياه الإستراتيجية الخاصة بمشاريع تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية التي تنفذ على أربع مراحل لتزويد السكان بالمياه المحلاة.

إغلاق جزئي للطريق لـ180 يومًا

 وبيَّنت أن المرحلة الأولى تشمل إغلاقًا جزئيًا بطول (500) متر بطريق الملك عبدالله بدءاً من تقاطعه مع طريق الملك فيصل حتى إشارة التقاطع مع طريق الملك سعود، مع استمرار حركة المركبات القادمة من طريق الملك فيصل شرقاً إلى طريق الملك عبدالله شمالًا.
مبينة أنه سيستمر تنفيذ هذه المرحلة لمدة 45 يومًا، وستستكمل المراحل الأخرى المتبقية على امتداد طريق الملك عبدالله شمالاً للوصول إلى تقاطع شارع الأشرعة بذات الإستراتيجية بمسافة إغلاق طولها (500)متر لمدة (45 يومًا) ليصبح إجمالي مدة العمل في المراحل الأربع (180) يوم عمل.

السلامة المرورية

وتناشد الشركة قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، ومراعاة قواعد السلامة المرورية خلال عبرهم الطريق أثناء تنفيذ المشروع.
كما تتمنى لهم السلامة الدائمة، موضحة أن تنفيذ المشروع يأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة المياه ضمن رؤية 2030.

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