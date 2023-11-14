الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء ووظائف براتب 26 ألف ريال

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

الأكثر طلبًا في غزة.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 6 تصل العريش (فيديو)
وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

"النيابة": السجن والغرامة لمواطن ووافديَن بتهمة الترويج للمواد المخدرة
أنهت نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من مواطن ووافدين من جنسية عربية بتهمة جلب وتلقي المؤثرات العقلية بقصد الترويج والاتجار.

براتب 26 ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للثانوية فأعلى
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 154 وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة "المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس في حساب المواطن... 5 حالات تعرفي عليها 
كشف حساب المواطن عن خمس حالات لتسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.

لهذا الموعد.. "الأزمات والكوارث" يُحذر سكان مكة من أمطار غزيرة
أعلنت إمارة منطقة مكة، أن مركز إدارة الأزمات والكوارث، حذر من فرصة هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة وبعض محافظات المنطقة.

بالفيديو.. الأمطار تهطل بغزارة على حي الشهداء بالمدينة
بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، شهد حي الشهداء بالمدينة المنورة هطول كميات غزيرة من الأمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد.

شاهد.. غزارة وقوة أمطار الناصفة شرق القريات
بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف شمال الملكة، اليوم الثلاثاء، هطول كميات غزيرة من الأمطار الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد.

"المرور" يكشف عن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المساركشفت الإدارة العامة للمرور اليوم، عن غرامة استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار.

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