الآن.. عصف مطري غزير على أحياء جنوب غرب الرياض

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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت أحياء جنوب الرياض مساء اليوم أمطار رعدية غزيرة.





عصف مطري قوي على أحياء غرب الرياض



أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





عصف مطري غزير على أحياء

جنوب غرب

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

رصد | سامي البليهد

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. pic.twitter.com/rcTkr6VDid فيديو مباشرعصف مطري غزير على أحياءجنوب غرب #الرياض_الان الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024مرصد | سامي البليهد February 16, 2024

انخفاض ملموس في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية بأحياء الرياض.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.