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الآن.. عصف مطري غزير على أحياء جنوب غرب الرياض

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أمطار جنوب الرياض
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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت أحياء جنوب الرياض مساء اليوم أمطار رعدية غزيرة.

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عصف مطري قوي على أحياء غرب الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية بأحياء الرياض.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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