الآن.. عصف مطري غزير على أحياء جنوب غرب الرياض

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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت أحياء جنوب الرياض مساء اليوم أمطار رعدية غزيرة.
عصف مطري قوي على أحياء غرب الرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح
الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية بأحياء الرياض.
أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
فيديو مباشر— طقس (@tqqs) February 16, 2024
عصف مطري غزير على أحياء
جنوب غرب #الرياض_الان
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
رصد | سامي البليهد
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