الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تبدأ السبت.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار ورياح وتقلبات جوية

GLhcKRHXQAATO0s
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تقلبات جوية وحالة مطرية مصحوبة ببرد ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.
اضافة اعلان

غدًا بداية الحالة الممطرة الرابعة عشرة

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للنماذج العددية للطقس فإنه من المتوقع أن تبدأ السبت 11 من شوال الحالة الممطرة الرابعة عشرة العام ١٤٤٥هـ.


وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية، وتمتد بشكل أقل نواحي المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة تمتد إلى دول الخليج مع رياح.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.


عوالق ترابية تؤثر في الرؤية الأفقية

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

حتى الثلاثاء.. أمطار رعدية على معظم المناطق

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة تبدا اليوم وتستمر حتى الثلاثاء.


ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وطالبت بضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

تنبيه مهم لـ"المرور" بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

أعلاها 38 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

عاجل.. تفاصيل التشهير في جرائم التحرش .. ومن الأكثر إبلاغًا: الرجال أم النساء؟

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحة

تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 10:43 ص الإثنين، 15 أبريل 2024

الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار هطول الأمطار الرعدية

GK2mgi4W0AA-d3z 1:57 م الخميس، 11 أبريل 2024

طقس ثاني أيام العيد.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وبرد وانخفاض الحرارة

GJ_p0_sWcAArfgx 4:04 م الأحد، 31 مارس 2024

طقس المراويح والسريات.. "الحصيني" يُحذر من خطورة السحب العملاقة الكاسرة

GJoa4ZRWcAEd3vW 1:48 م الخميس، 28 مارس 2024

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من حالة جوية ممطرة تستمر لأيام