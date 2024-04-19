تبدأ السبت.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار ورياح وتقلبات جوية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تقلبات جوية وحالة مطرية مصحوبة ببرد ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.





غدًا بداية الحالة الممطرة الرابعة عشرة



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



عوالق ترابية تؤثر في الرؤية الأفقية



حتى الثلاثاء.. أمطار رعدية على معظم المناطق



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للنماذج العددية للطقس فإنه من المتوقع أن تبدأ السبت 11 من شوال الحالة الممطرة الرابعة عشرة العام ١٤٤٥هـ.وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية، وتمتد بشكل أقل نواحي المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة تمتد إلى دول الخليج مع رياح.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة تبدا اليوم وتستمر حتى الثلاثاء.وطالبت بضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.