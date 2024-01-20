شرطة الرياض تقبض على 4 مواطنين نشروا محتويات أثارت نعرات قبلية

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهى ما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص. اضافة اعلان





القبض على أشخاص دعوا إلى إثارة نعرات قبلية:



🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لدعوتهم إلى تجمع في مقهى نتج عنه إثارة نعرات قبلية. pic.twitter.com/6PUAtsIy1p — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2024

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.وقبل ساعات، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة النعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على (4) أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها.وتم توثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.