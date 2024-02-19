الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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استعراض مؤشرات أداء العمرة .. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج التنفيذية

المعتمرين
أرشيفية
أ أ
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية رئيس اللجنة التنفيذية, اجتماع لجنة الحج التنفيذية الذي جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون العمرة والحج.اضافة اعلان

 استعراض مؤشرات أداء العمرة:

وتخلل الاجتماع استعراض مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين والمستهدفات والتوقعات للمرحلة المقبلة لموسم العمرة وجاهزية الخدمات خلال شهر رمضان , الهادفة لتمكين ضيوف الرحمن من آداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة، ومتابعة جاهزية خطط الجهات لموسم حج العام الحالي 1445هــ.

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