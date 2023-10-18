بهذه الخطوات.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

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أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أنه سيتم اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا. اضافة اعلان





المزاد يبدأ اليوم ينتهي غدًا



خطوات التقديم على مزاد اللوحات



وعلى حساب منصة أبشر في "إكس"، أكدت طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 19 أكتوبر.وأضافت، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، حيث حددت طريقة المشاركة؛ على النحو التالي:1 - الدخول إلى منصة "أبشر".2 - اختيار "خدماتي".3 - اختيار المرور.4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.