بـ47 درجة.. الأحساء الأعلى حرارة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





الأحساء الأعلى في درجات الحرارة المُسجلة اليوم

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طقس شديد الحرارة بهذه المناطق



ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة مئوية في الدمام بالمنطقة الشرقية.وبلغت درجات الحرارة العظمى على مدن الرياض ومكة المكرمة وبريدة ووادي الدواسر والدهناء 44 درجة مئوية، المدينة المنورة 43 درجة مئوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.