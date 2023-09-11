47 في حفر الباطن.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في حفر الباطن والصمان.وأضاف أنه سجل اليوم 46 درجة في الأحساء والدهناء والخرج و45 في رفحاء والدمام، و44 درجة في الرياض والمدينة والتنهات، و42 في مكة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 17، والباحة 19، والقريات 20، وطريف 21 والطائف 22 درجة مئويةوكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.