47 في الدمام.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة المُسجلة اليوم اضافة اعلان



طقس شديد الحرارة بهذه المناطق



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة مئوية في الدمام بالمنطقة الشرقية.وأضاف أنه سجل اليوم 46 في الأحساء، و45 في القيصومة، و445 في الرياض وبريدة، و43 في المدينة ووادي الدواسر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.