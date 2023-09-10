47 في الأحساء.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



طقس شديد الحرارة بهذه المناطق



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة مئوية في الأحساء بالمنطقة الشرقية.وأضاف أنه سجل اليوم 46 في الدمام والقيصومة، و45 في المدينة ورفحاء، و44 في الرياض وتبوك والقصيم.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.