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47 في الأحساء.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

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درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47  درجة مئوية في الأحساء بالمنطقة الشرقية.
وأضاف أنه سجل اليوم 46 في الدمام  والقيصومة، و45 في المدينة ورفحاء، و44 في الرياض وتبوك والقصيم.

طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.








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