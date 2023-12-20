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تقترب من الصفر.. هذه المدينة تسجل أدنى حرارة بالمملكة

ثلج-صقيع-رفحاء-2
محافظة طريف
أ أ
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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, لليوم الثاني على التوالي.اضافة اعلان
وأعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم:

وأوضح على أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة، وأقلها 1 درجة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جدة، و31 في القنفذة وجازان، و27 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.


* درجات الحرارة الصغرى أقلها طريف بدرجة واحدة مئوية:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 1، السودة 3، القريات 4، وأبها وحائل وعرعر وسكاكا 5، ورفحاء 6، ووبريدة وتبوك ونجران 7، والباحة 8، والطائف 9 درجات مئوية.

أمطار  ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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